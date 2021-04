Chi è Antonio Folletto, l’attore che interpreta Carlo Caputo di Sotto Copertura? (Di sabato 10 aprile 2021) Antonio Folletto è un attore napoletano che ha interpretato i due volti della guerra alla criminalità napoletana: dal Principe di Gomorra all’ispettore Carlo Caputo di Sotto Copertura. Classe 1988, Antonio Folletto è nato a Napoli il 16 Febbraio, Sotto il segno dell’Acquario, è alto 176 cm, ha capelli e occhi castani. l’attore ha vissuto a Viareggio a partire dai 7 anni, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 aprile 2021)è un attore napoletano che hato i due volti della guerra alla criminalità napoletana: dal Principe di Gomorra all’ispettoredi. Classe 1988,è nato a Napoli il 16 Febbraio,il segno dell’Acquario, è alto 176 cm, ha capelli e occhi castani.ha vissuto a Viareggio a partire dai 7 anni, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Antonio_Tajani : Ogni giorno centinaia di italiani muoiono e migliaia sono infettati a causa del #COVID.Decine di migliaia di Pmi ri… - Antonio_Tajani : Come giornalista,come politico,come amico sono vicino a @gasparripdl .La violenza verbale e l’intolleranza cultural… - antonio_bozz_7 : RT @Frances53417053: Non so chi sia il 'signore con la barba' e sinceramente poco mi importa ma lasciatelo perdere e non alimentate nulla.… - antonio_staglia : RT @michelelapenna5: @officialmaz Come per i quotidiani, sono gli ultrà nelle redazioni di calcio che affondano il prodotto. Non è bastat… - captvinbonny : RT @distintamente_: Immaginate trattare la Celentano come una deficiente in un programma di merda quando è una grande professionista con co… -