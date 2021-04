Caso Gregoretti, il pm chiede il non luogo a procedere nei confronti di Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Il pm di Catania del Caso Gregoretti: “Non ci fu sequestro di persona”. E chiede il non luogo a procedere nei confronti di Salvini, all’epoca ministro dell’Interno. A fonte foto https://twitter.com/Francescorocca Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Il pm di Catania del: “Non ci fu sequestro di persona”. Eil nonneidi, all’epoca ministro dell’Interno. A fonte foto https://twitter.com/Francescorocca

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ AVANTI A TESTA ALTA!… - LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - JackFra9 : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… - Mario44623861 : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA LE VALU… -