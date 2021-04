Calcio, Daniele De Rossi: “Ho la polmonite interstiziale bilaterale. Non è grave, ma ce l’ho” (Di sabato 10 aprile 2021) Ci sono delle novità sullo stato di salute di Daniele De Rossi, coinvolto suo malgrado nel focolaio da Covid-19 della Nazionale italiana di Calcio. L’ex calciatore della Roma, entrato a far parte da poco tempo dello staff della compagine di Roberto Mancini, è tra i positivi al Coronavirus del gruppo azzurro, ma i suoi sintomi hanno portato al ricovero presso l’Istituto Spallanzani di Roma. “Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, le parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Per rispondere all’affetto di tanti cittadini italiani che mi chiedono notizie, dico che Daniele De ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Ci sono delle novità sullo stato di salute diDe, coinvolto suo malgrado nel focolaio da Covid-19 della Nazionale italiana di. L’ex calciatore della Roma, entrato a far parte da poco tempo dello staff della compagine di Roberto Mancini, è tra i positivi al Coronavirus del gruppo azzurro, ma i suoi sintomi hanno portato al ricovero presso l’Istituto Spallanzani di Roma. “Deè stato ricoverato a causa di una. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, le parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Per rispondere all’affetto di tanti cittadini italiani che mi chiedono notizie, dico cheDe ...

Agenzia_Ansa : De Rossi dall'ospedale: 'Ho avuto paura, non è Covid da curare a casa' e posta un selfie #ANSA… - fanpage : Arrivano le prime parole di Daniele #DeRossi dal letto dell'ospedale Spallanzani di Roma. - Eurosport_IT : 'Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che… - OA_Sport : #CALCIO Daniele De Rossi in un VIDEO chiarisce le sue condizioni. Situazione non gravissima, ma non da sottovalutar… - Game_Set_Match_ : RT @Eurosport_IT: 'Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che se no… -