Barbara D'Urso, Mediaset potrebbe toglierle Domenica Live: forse arriva Elisa Isoardi

Barbara D'Urso ridimensionata a Mediaset? Da settembre 2021, ovvero da quando partirà la nuova stagione televisiva a Mediaset potrebbe esserci delle grandi novità. Dei cambiamenti ce potrebbero riguardare le trasmissioni guidate da Barbara D'Urso. Gli ultimi rumors giungono dal noto giornale Il Fatto Quotidiano, dovesi parla di un drastico ridimensionamento delle trasmissioni di Carmelita sulla rete ammiraglia Mediaset. Ricordiamo che la professionista napoletana, soprattutto nell'ultimo decennio, è stata una delle conduttrici più presenzialiste dell'azienda del Biscione. Ma la novità riguarda soprattutto la Domenica pomeriggio dove Lady Cologno potrebbe cedere il post ad una new entry in casa ...

