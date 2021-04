Aumentano i contagi a Sant'Antonio di Gallura: una classe in didattica a distanza (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Sul numero dei contagi a Olbia è il caos, Nizzi… Nuovi casi di coronavirus a Loiri Porto San Paolo,… Festeggiano i primi sindaci, Saba, ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Sul numero deia Olbia è il caos, Nizzi… Nuovi casi di coronavirus a Loiri Porto San Paolo,… Festeggiano i primi sindaci, Saba, ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano i contagi a Sant'Antonio di Gallura: una classe in didattica a distanza Sono 11 i casi di coronavirus a Sant'Antonio di Gallura. Aumentano i positivi a Sant'Antonio di Gallura che ora conta 11 casi di coronavirus. Dopo aver ... Sul numero dei contagi a Olbia è il caos, ...

Covid, contagi nel Ragusano sempre oltre quota mille: altri due morti Il rapporto Asp del 10 aprile riporta 1.016 contagi: 948 persone sono in isolamento domiciliare, 56 ricoverate e 12 nella RSA Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Aumentano i ...

Covid: aumentano contagi e ricoveri in Sardegna, 4 i decessi Agenzia ANSA Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 10 aprile In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere ... e sono state testate 173.671 persone. Sono 1.177 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 10 ...

Covid in Veneto, ecco perchè con dati da zona gialla non cessa l'allarme Calo dell’indice di contagio, con Rt a 0,96 e indice di contagio su 100 mila abitanti a 161 (oltre a rischio basso). Poi allarme per gli ospedali che arriva da ogni dove, con il rischio di un’ulterior ...

