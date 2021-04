Atalanta | Gasperini avvisa | Fiorentina osso duro | domani sarà difficile

Advertising

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #FiorentinaAtalanta ?? Coach Gasperini’s pre… - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: “Mai facile giocare a Firenze. Mando un abbraccio a Prandelli” #ForzaAtalanta #ABC1907 - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #FiorentinaAtalanta ?? Coach Gasperini’s press conf… - FcInterNewsit : Atalanta, Gasperini: 'Inter e Juventus hanno qualcosa in più rispetto alle altre' - sportli26181512 : Gasp: “Mai facile giocare a Firenze. Mando un abbraccio a Prandelli”: Gasp: “Mai facile giocare a Firenze. Mando un… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Alla vigilia del match di Firenze, l'allenatore dell'Gian Pierofa i complimenti all'avversario mancato, dimessosi dalla panchina ......rinunciare anche noi a provare a fare male'- 'L'ho votato alla panchina d'oro, era giusto premiarlo per il grande lavoro fatto. Il mio era un riconoscimento a lui e alla società'....BERGAMO - Le parole del tecnico dell' Atalanta alla vigilia della trasferta di Firenze e con la sua squadra in piena lotta per la zona Champions. "E' ancora lunga, i punti pesano molto e tutte le gare ...L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina. I punti iniziano a pesare. "Penso che sia ...