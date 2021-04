App Android, store alternativo è pericolosissimo: contiene un malware (Di sabato 10 aprile 2021) Uno degli store alternativi per scaricare app Android non presenti su quello ufficiale, presenterebbe un malware molto pericoloso: è bene stare attenti App Android, store alternativo contiene malware (Adobe Stock)Non è una novità che sul Google Play store vi sia un’app dannosa perché contenente un malware. Stavolta ad essere segnalata è una piattaforma che fa da store alternativo a quello ufficiale. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto la presenza di adware nella versione 3.17.18 APKPure. APKPure è una delle soluzioni alternative più famose per installare app Android più datate o non disponibili sul Google Play store. Nella ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Uno deglialternativi per scaricare appnon presenti su quello ufficiale, presenterebbe unmolto pericoloso: è bene stare attenti App(Adobe Stock)Non è una novità che sul Google Playvi sia un’app dannosa perché contenente un. Stavolta ad essere segnalata è una piattaforma che fa daa quello ufficiale. I ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto la presenza di adware nella versione 3.17.18 APKPure. APKPure è una delle soluzioni alternative più famose per installare apppiù datate o non disponibili sul Google Play. Nella ...

