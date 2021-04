Alessandro e Stefano, morti in poche ore per due malori: un paese sotto choc (Di sabato 10 aprile 2021) Doppio lutto a (Padova), il paese sui colli Euganei diventato famoso poco più di un anno fa per essere una delle prime zone rosse covid in Italia: a poche ore di distanza muoiono stroncati da malore ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) Doppio lutto a (Padova), ilsui colli Euganei diventato famoso poco più di un anno fa per essere una delle prime zone rosse covid in Italia: aore di distanza muoiono stroncati da malore ...

Advertising

Confindustria : ?? La presentazione del #RapportoConfindustria sta per iniziare. Apre i lavori @CarloBonomi_, segue la relazione di… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Padova Alessandro e Stefano, morti in poche ore per due malori: un paese sotto choc - leggoit : #Padova Alessandro e Stefano, morti in poche ore per due malori: un paese sotto choc - mariarosariapo4 : RT @Confindustria: ?? La presentazione del #RapportoConfindustria sta per iniziare. Apre i lavori @CarloBonomi_, segue la relazione di Stefa… - ConfinUmbria : RT @Confindustria: ?? La presentazione del #RapportoConfindustria sta per iniziare. Apre i lavori @CarloBonomi_, segue la relazione di Stefa… -