Venerdì Look of the Day | Stivali!

Leggi su chedonna

(Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi creiamo insieme un outfit super trendy! Per il nostroof the Day delci serviranno solo… un paio diSiete pronte? E allora diamo il via alla guida di stile e “get the”! La primavera è ufficialmente arrivata e ci addentriamo nel week-end, ma come vestirci? Con ilof the L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it