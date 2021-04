Vaccini fino a mezzanotte in hub Fiera Palermo, Costa “pronti per h24” (Di venerdì 9 aprile 2021) Prosegue la campagna vaccinale a Palermo, nell’hub della Fiera del Mediterraneo. Un’organizzazione considerevolmente migliorata e file ormai praticamente scomparse. Per alleggerire ulteriormente le code, oggi, è possibile vaccinarsi dalle 20 alle 24: “La risposta è stata delle migliori”, commenta il Commissario per l’emergenza Covid per la Provincia di Palermo, Renato Costa. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Prosegue la campagna vaccinale a, nell’hub delladel Mediterraneo. Un’organizzazione considerevolmente migliorata e file ormai praticamente scomparse. Per alleggerire ulteriormente le code, oggi, è possibile vaccinarsi dalle 20 alle 24: “La risposta è stata delle migliori”, commenta il Commissario per l’emergenza Covid per la Provincia di, Renato. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

