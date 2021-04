Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 9 aprile 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 9 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo Gemma e il due di picche preso da Roberto che le ha detto di volerle essere solo amico. Verrà mandato in onda un video che mostra, a fine puntata, Roberto e Isabella che parlano di lei. La dama lo rimprovera per aver illuso Gemma e gli dice che doveva essere più chiaro con lei evitando anche di mandargli messaggi con emoticons di baci e cuori visto che Gemma li ha ritenuti importanti. In puntata, si continuerà a dire a Gemma che si è illusa e che doveva valutare meglio la situazione. Nicola prende le difese di Gemma e rimprovera Roberto di non ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 9, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelledi, oggi vedremo Gemma e il due di picche preso da Roberto che le ha detto di volerle essere solo amico. Verrà mandato in onda un video che mostra, a fine puntata, Roberto e Isabella che parlano di lei. La dama lo rimprovera per aver illuso Gemma e gli dice che doveva essere più chiaro con lei evitando anche di mandargli messaggi con emoticons di baci e cuori visto che Gemma li ha ritenuti importanti. In puntata, si continuerà a dire a Gemma che si è illusa e che doveva valutare meglio la situazione. Nicola prende le difese di Gemma e rimprovera Roberto di non ...

