Segregata in casa dalla famiglia "Mi tengono prigioniera" e la Dad le salva la vita (Di venerdì 9 aprile 2021) Una ragazza è stata 'liberata' dalla clausura in cui era stata rinchiusa dai familiari grazie ad una mail inviata ai Carabinieri durante la lezione in dad. Getty Images / Diana BagnoliUna ragazza pachistana della provincia di Arezzo è stata Segregata all'interno della sua stessa casa dalla famiglia, il motivo risulterebbe essere la relazione che la quasi ventenne aveva con un ragazzo poco più grande di lei e che la famiglia disapprovava completamente. Le diverse appartenenze religiose dei due ragazzi, musulmana lei ed induista lui, per la famiglia sono state motivo di chiusura e minacce di violenza fisica. La ragazza ha tentato di uscire da questa situazione con un messaggio di aiuto inviato ai militari dell'Arma di San Giovanni Valdarno dal computer ...

