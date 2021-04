Sarajevo piange zio Jovo | il suo angelo custode

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) I figli dipiangono la morte di Jovan Divjak, il generale serbo che durante l’assedio della città decise di combattere tra le fila bosniache. Aveva 84 anni ed è morto dopo una lunga malattia, all’indomani del ventinovesimo anniversario dell’inizio della guerra in Bosnia. Per gli abitanti di, ?ika- zio, come si faceva chiamare – era allo stesso tempo l’eroe e il vicino di casa. Per i giovani della diaspora bosniaca, l’esempio di una persona che ha scelto l’umanità al posto del nazionalismo. “Ho dovuto lasciareda bambino, durante la guerra, quando avevo 8 anni”, racconta ad HuffPost Ivan Butina, che oggi è knowledge management specialist all’UNICEF a New York. “Sono cresciuto con il mito di Divjak, era la mia leggenda, un eroe. Vengo da una famiglia che nel ...