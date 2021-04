Samsung Galaxy A30 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza trimestrali (Di venerdì 9 aprile 2021) Samsung Galaxy A30 ha appena subito il downgrade della frequenza di aggiornamenti di sicurezza da trimestrale a semestrale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021)A30 ha appena subito il downgrade della frequenza didida trimestrale a semestrale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

focusonline : Notebook billiger: 649 Euro statt 889 Euro: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR um 250 Euro reduziert - notebookitalia : Nella recensione del Samsung Galaxy S21 analizziamo questo smartphone sotto ogni aspetto, dal design al prezzo, dal… - infoitscienza : Come trasformare un iPhone in Samsung Galaxy: basta iTest, e il gioco è fatto - Scontiamolo : IN SCONTO: SAMSUNG Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5? Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128GB Espandibi… - gigibeltrame : Come trasformare un iPhone in Samsung Galaxy: basta iTest, e il gioco è fatto #digilosofia -