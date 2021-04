(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le invettive didel: questa è la notizia principale con la quale si aprono la maggior parte dei quotidiani di oggi in edicola. Un attacco da parte del premier nei confronti di tutti colori i quali hanno saltato file per poter avere il prezioso siero. Inoltre spazio anche anche alle riaperture che sembrano sempre più vicine. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: A #BuongiornoRegione ore 7.40 Raitre: la cronaca con l'ultimora, il meteo, la rassegna stampa parleremo del Servizio Civ… - GAZZETTACAMPANA : LA RASSEGNA STAMPA DI OGGI LA GAZZETTA CAMPANA E ANSA ULTIMA ORA-Covid: Campania; quasi 2mila nuovi casi, incidenza… - tuttonapoli : BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - anteprima24 : ** Rassegna stampa 9 aprile 2021: #Draghi contro i #Furbetti del #Vaccino ** - ViteAnto : RT @antimafia2000: Killer della #Camorra: Dda di #Napoli diffonde immagini per identificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa

Salernonotizie.it

Sono tante le voci che si sono fatte sentire e che hanno evidenziato grande preoccupazione per il prossimo verdetto della Consulta sull'ergastolo ostativo. Oggi, a pochi giorni dall'atteso verdetto, ...Inoltre conduce il programma radiofonico Radio2 in un'ora, un nuovo format ditrasmesso il sabato e la domenica mattina. Da lì la consacrazione con Anni 20. Qui il profilo Instagram ...(Qui la CineBussola completa, con tutti i trailer) (Il Punto torna alle 13 con America-Cina e, dopo le 20, con la Rassegna stampa. A domani con Prima Ora) ...Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo: Siero ai furbi, c’è l’Antimafia. La regione ultima per vaccini e prima per imbucati, indaga la Commissione. Il caso Campania diventa nazionale, chiesto ...