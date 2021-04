Raffaele Renda appare in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi (Di venerdì 9 aprile 2021) Raffaele Renda nelle storie di Zerbi Tra i concorrenti di Amici 20 come sappiamo c’è anche Raffaele Renda, che è entrato a far parte del programma nel corso della prima puntata di questa nuova edizione. Tuttavia come sappiamo il percorso del cantante all’interno del talent show non è stato semplice. L’unica a credere fin da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 aprile 2021)nelle storie diTra i concorrenti di Amici 20 come sappiamo c’è anche, che è entrato a far parte del programma nel corso della prima puntata di questa nuova edizione. Tuttavia come sappiamo il percorso del cantante all’interno del talent show non è stato semplice. L’unica a credere fin da L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Quando Raffaele apparve in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi molto prima di partecipare ad #Amici20 (VIDEO) - disagio_tv : Raffaele Renda appare in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi. - irinaanatellaa : RT @spotifyxamiciof: Ascolti totali dei ragazzi di #Amici20 (06/04) #1 SANGIOVANNI (4 singoli) 30m #2 DEDDY (4 singoli) 11.9m #3 AKA 7EVEN… - ohchetrashlulli : RAFFAELE RENDA TE LA DEDICO CON TUTTO IL CUORE “Continuano a dire che non siamo in America ma non lo saremo mai s… - planetwin365ita : Si avvicina #sabato...chi sarà a rischio eliminazione ad #Amici20? Ecco le indicazioni dei nostri analisti per il… -