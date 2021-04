Nasce il Comitato Scientifico di ReWriters: una fucina di idee per ricostruire l’Italia dal basso (Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri, giovedì 8 aprile, per la prima volta dalla nascita del Movimento Culturale ReWriters, si è riunito il Comitato Scientifico: Giancarlo Leone, Presidente dell’Associazione Produttori Televisivi e dell’agenzia Q10 Media, Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI e Human Foundation, Monica Cirinnà, senatrice del PD, Riccardo Magi, deputato e segretario nazionale dei Radicali, Niccolò Rinaldi, funzionario UE alla direzione nazionale del Partito Repubblicano, Luisella Battaglia, Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica, Cesare Biasini Selvaggi, direttore di Exibart, la scrittrice Lidia Ravera, la coach e imprenditrice Barbara Santoro, la fotografa Letizia Battaglia, il linguista Massimo Arcangeli. Una schiera di donne (soprattutto) e uomini che rappresentano un’Italia progressista e plurale, voci autorevoli in campi molto ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri, giovedì 8 aprile, per la prima volta dalla nascita del Movimento Culturale, si è riunito il: Giancarlo Leone, Presidente dell’Associazione Produttori Televisivi e dell’agenzia Q10 Media, Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI e Human Foundation, Monica Cirinnà, senatrice del PD, Riccardo Magi, deputato e segretario nazionale dei Radicali, Niccolò Rinaldi, funzionario UE alla direzione nazionale del Partito Repubblicano, Luisella Battaglia, Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica, Cesare Biasini Selvaggi, direttore di Exibart, la scrittrice Lidia Ravera, la coach e imprenditrice Barbara Santoro, la fotografa Letizia Battaglia, il linguista Massimo Arcangeli. Una schiera di donne (soprattutto) e uomini che rappresentano un’Italia progressista e plurale, voci autorevoli in campi molto ...

Advertising

Valsusaoggi : GIAVENO, NASCE IL COMITATO PER LA STRADA GRAN TURNA - CinqueColonne : Si è costituito nel Golfo Paradiso il “Comitato per il Parco Nazionale di Portofino - Tutti per il Parco”. Quali so… - romasulweb : Torre Spaccata: nasce il comitato per la salvaguardia del 'pratone' - RedazioneLaNews : #Roma Torre Spaccata: nasce il comitato per la salvaguardia del 'pratone' - Roma__SPQR : Torre Spaccata: nasce il comitato per la salvaguardia del 'pratone' -