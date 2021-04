Mattarella, Polizia in prima linea, ha pagato prezzo Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) "In quest'occasione vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per la Polizia di Stato: la fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti si sono ulteriormente intensificati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) "In quest'occasione vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per ladi Stato: la fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti si sono ulteriormente intensificati ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - giornaleradiofm : Mattarella, Polizia in prima linea, ha pagato prezzo Covid: (ANSA) - ROMA, 09 APR - 'In quest'occasione vorrei espr… - Politico_76 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto il Prefet… - VercesiErnesto : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto il Prefet… -