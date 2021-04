Masters1000 Montecarlo 2021: i favoriti. Pronostico chiuso tra Nadal e Djokovic, più indietro Zverev e gli altri (Di venerdì 9 aprile 2021) È iniziata da pochi giorni la stagione sulla terra. A Cagliari e Marbella si stanno apparecchiando le prime portate per il pezzo forte del mese di marzo, il Masters1000 di Montecarlo, secondo di questa caratura. Dopo aver assistito ad una finale a sorpresa sul cemento di Miami tra Hubert Hurkacz e Jannik Sinner, sul territorio del Principato il Pronostico sembra chiuso ai due grandi del circuito che ritorneranno alle competizioni da domenica, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Partiamo dallo spagnolo, che dopo il ko ai quarti di finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas ha deciso di prendersi un periodo di riposo per smaltire il problema alla schiena affiorato durante l’ATP Cup. Impossibile non considerare come favorito d’obbligo uno che a Montecarlo ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) È iniziata da pochi giorni la stagione sulla terra. A Cagliari e Marbella si stanno apparecchiando le prime portate per il pezzo forte del mese di marzo, ildi, secondo di questa caratura. Dopo aver assistito ad una finale a sorpresa sul cemento di Miami tra Hubert Hurkacz e Jannik Sinner, sul territorio del Principato ilsembraai due grandi del circuito che ritorneranno alle competizioni da domenica, Rafae Novak. Partiamo dallo spagnolo, che dopo il ko ai quarti di finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas ha deciso di prendersi un periodo di riposo per smaltire il problema alla schiena affiorato durante l’ATP Cup. Impossibile non considerare come favorito d’obbligo uno che aha ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Montecarlo ATP Marbella 2021, disfatta azzurra in Andalusia: subito fuori Fognini e Mager Non un bel test in vista del Masters1000 di Montecarlo, dove dovrà difendere i punti del successo del 2019. ATP, Cagliari Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4 44 MINUTI FA ...

La ricetta del "cuoco" Sinner: "Non darsi mai per vinti" ...e nella sua giovanissima carriera può già raccontare di essere nella finale di un Masters1000, ...il secondo italiano di sempre ad arrivare all'atto conclusivo di un 1000 dopo Fabio Fognini a Montecarlo ...

TENNIS: ATP. TONI NADAL NUOVO COACH DI AUGER-ALIASSIME ROMA (ITALPRESS) - Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Felix Auger-Aliassime ha scelto Toni Nadal come nuovo coach. Il canadese di vent'anni, numero 22 del mondo, si e' allenato piu' volte alla Rafa ...

