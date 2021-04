LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola ai quarti! Eliminata Sarah Al Halwani (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare 12.13: Crescenzi ai quarti affronterà il tedesco Kostandinidis che ha sconfitto 16-10 lo slovacco Frigolec negli ottavi 12.11: Successo con il punteggio di 30-8 per l’azzurro Crescenzi sul cipriota Pilavakis 12.11: E’ ripartito forte Crescenzi che mette a segno un paio di calci: 24-7 il punteggio quando manca meno di un minuto alla fine 12.08: Solo punti del cipriota nella seconda parte del secondo round: 19-6 il punteggio ma Crescenzi sembra in controllo 12.06: ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata di gare 12.13:ai quarti affronterà il tedesco Kostandinidis che ha sconfitto 16-10 lo slovacco Frigolec negli ottavi 12.11: Successo con il punteggio di 30-8 per l’azzurrosul cipriota Pilavakis 12.11: E’ ripartito forteche mette a segno un paio di calci: 24-7 il punteggio quando manca meno di un minuto alla fine 12.08: Solo punti del cipriota nella seconda parte del secondo round: 19-6 il punteggio masembra in controllo 12.06: ...

