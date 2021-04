Licenziato da ArcelorMittal per un post sulla fiction con Ferilli | ' Non lo merito'

(Di venerdì 9 aprile 2021) 'La cosa che più mi fa male è che dopo quasi ventun'anni in azienda sono stato trattato come un numero, non me lo', si sfoga così Riccardo Cristelli dopo aver ricevuto la lettera di ...

Ultime Notizie dalla rete : Licenziato ArcelorMittal

... quindi, per giusta causa. Ma Riccardo, più di vent'anni nell'acciaieria ex Ilva, prima ... non si dà pace: 'Non ho scritto nulla di offensivo nei confronti di, non ho fatto ...Operaio condivide un post su Facebook della fiction 'Svegliati amore mio':lo ..."La cosa che più mi fa male è che dopo quasi ventun'anni in azienda sono stato trattato come un numero, non me lo merito", si sfoga così Riccardo Cristelli dopo aver ricevuto la lettera di ...Un suo collega ha condiviso lo stesso post sui social chiedendo poi scusa, per l'azienda l'operaio licenziato, padre di due bambini, ha danneggiato l'immagine di ArcelorMittal ...