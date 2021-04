La Puglia resta in zona rossa, sei regioni passano in arancione Da lunedì 12 aprile. Indice regionale Rt: 1,06 (Di venerdì 9 aprile 2021) Rt 1,06. Questo l’Indice di trasmissibilità corona virus della Puglia. —– Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta firmando le nuove ordinanze anti-Covid che andranno in vigore da lunedì 12 aprile. passano in zona arancione le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Lo comunica il ministero della Salute. (tgcom24) L'articolo La Puglia resta in zona rossa, sei regioni passano in arancione <small class="subtitle">Da lunedì 12 aprile. Indice ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Rt 1,06. Questo l’di trasmissibilità corona virus della. —– Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta firmando le nuove ordinanze anti-Covid che andranno in vigore da12inleCalabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Lo comunica il ministero della Salute. (tgcom24) L'articolo Lain, seiin Da12...

