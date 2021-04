Jodie Turner-Smith lascia la serie prequel di The Witcher (Di venerdì 9 aprile 2021) . Con la seconda stagione di The Witcher in arrivo, le cose stanno migliorando per il franchise fantasy in erba di Netflix, ma c’è stata una battuta d’arresto, secondo Variety. Perchè non ci sarà Jodie Turner-Smith? In precedenza, Netflix aveva scelto la star di Queen & Slim Jodie Turner-Smith come uno degli attori principali in The Witcher: Blood Origin, uno spettacolo prequel ambientato molto prima della serie originale. Ma secondo lo streaming, “A causa di un cambiamento nel programma di produzione della serie limitata” The Witcher: Blood Origin “, purtroppo Jodie Turner-Smith non potrà più continuare nel ruolo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) . Con la seconda stagione di Thein arrivo, le cose stanno migliorando per il franchise fantasy in erba di Netflix, ma c’è stata una battuta d’arresto, secondo Variety. Perchè non ci sarà? In precedenza, Netflix aveva scelto la star di Queen & Slimcome uno degli attori principali in The: Blood Origin, uno spettacoloambientato molto prima dellaoriginale. Ma secondo lo streaming, “A causa di un cambiamento nel programma di produzione dellalimitata” The: Blood Origin “, purtropponon potrà più continuare nel ruolo di ...

Advertising

Think_movies : “Anne Boleyn”: Due Nuove Immagini e il Primo Brevissimo Teaser della miniserie con Jodie Turner – Smith… - RedCapes_it : Anne Bolleyn – Primo sguardo a Jodie Turner-Smith come Anna Bolena - fantasy_square : Jodie Turner-Smith ha lasciato il cast della serie prequel di The Witcher, 'Blood Origin': l'attrice avrebbe dovuto… - zazoomblog : Anna Bolena: perché la serie tv con Jodie Turner-Smith ci farà dimenticare The Crown - #Bolena: #perché #serie… - carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #8aprile: nuovi arrivi in #TheEssexSerpentt, #BlackMonday, 4400 e #ThePeripheral ; Eugenio Mastrandrea… -