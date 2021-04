Istat | crollo dei consumi nel 2020

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il rapporto dell’sui: “Nella spesa si è contratta del 10,9 per cento. Raddoppiata rispetto al 2019 la propensione al risparmio”. ROMA – Il nuovo rapporto dell’suiha confermato una situazione economica molto difficilmente in Italia. Nel report è precisato che nella spesa si è contratta del 10,9% portando la propensione al risparmio del 15,9%. Si tratta di una cifra molto più alta rispetto al 2019, quando si era fermata all’8,2%. La nota dell’Il potere d’acquisto nell’anno della pandemia, inoltre, è diminuito del 2,6%. Si tratta di un primo calo dopo sei anni in continuo aumento. Le misure di sostegno, inoltre, hanno portato ad un importante crescita dell’indebitamento netto. “Le misure di sostegno messe in ...

...dal crollo del turismo e dal taglio degli acquisti da parte dei bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie costretti alla chiusura. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al budget per il carrello della spesa Per la prima volta dall'inizio della pandemia il crollo della spesa evidenzia una nota di Coldiretti diffusa in occasione della presentazione dei dati. Nell'ultimo rapporto Istat, "Viaggi e vacanze in Italia e all'estero" 30,9% nel 2020 quelle che fanno almeno una vacanza tra luglio e settembre. I viaggi all'estero crollano (-80,0%) mentre le vacanze in Italia. Tra le varie rinunce che gli italiani hanno dovuto fare a causa del Covid adesso c'è anche il tanto amato cibo.