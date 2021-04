Incendio Latina, tragica scoperta: una donna muore tra le fiamme (Di venerdì 9 aprile 2021) News Incendio Latina, i Vigili del Fuoco intervenuti il prima possibile per domare le fiamme scoprono il cadavere di una donna. Incendio a Latina, c’è una vittima a seguito di un rogo divampato nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021. Si tratta di una donna in terza età, che abitava in un appartamento di Borgo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) News, i Vigili del Fuoco intervenuti il prima possibile per domare lescoprono il cadavere di una, c’è una vittima a seguito di un rogo divampato nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021. Si tratta di unain terza età, che abitava in un appartamento di Borgo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Lazio_TV : Latina: incendio in appartamento, un morto. Sul posto i Vigili del Fuoco - Latina_Oggi : #Minturno. Incendio a bordo del Cotral, momenti di terrore - LatinaBiz : Incendio Alle cinque di mattina del 1 aprile in Via Verdi a Latina il personale operativo dei vigili del fuoco del… - LatinaBiz : Incendio Nel primo pomeriggio del 31 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti in località La Cogna per una vettur… - Latina_Oggi : #Latina, incendio all'alba distrugge un'auto in pieno centro -