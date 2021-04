Il principe Filippo è morto | l’annuncio di Buckingam Palace

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il: il marito di Elisabetta II è stato il consorte ad aver mantenuto più a lungo il ruolo di sovrano. Il. Classe 1921, è stato il consorte che ha mantenuto più a lungo il ruolo di sovrano. Appassionato di polo e di corse, è diventato famoso anche per le numerose gaffe fatte nel corso della sua esistenza. Amato dai sudditi,di Edimburgo era il quinto e unico figlio maschio delAndrea di Grecia e Danimarca e dellassa Alice di Battenberg. Cugino di terzo grado di Elisabetta II, è stato al suo fianco fino al giorno della sua morte. Un grande amore, per il quale ha rinunciato alla successione al trono, è diventato cittadino britannico, si è convertito alla ...

E' morto il, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - cui si ...Regno Unito in lutto: ilè morto all'età di 99 ...Certi sguardoni a Carla Bruni lanciati quando andava già verso i novanta fanno pensare che quietissimo non sia stato, il principe Filippo, ma alla fine i giornalisti si sono accontentati delle sue ...E' morto il principe Filippo: a giugno avrebbe compiuto 100 anni . Il marito della regina Elisabetta, il più longevo consorte di un monarca nella storia britannica, si ...