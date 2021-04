Harry e Meghan torneranno a Londra per il funerale di Filippo? Le indiscrezioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo la notizia della morte del principe Filippo sui social si è scatenato il dibattito in merito a quello che succederà nei prossimi giorni. Non è mai capitato infatti un lutto così importante per una nazione, nell’ultimo periodo, nell’era del coronavirus e bisognerà capire come muoversi, cosa fare e come dare modo a tutti i sudditi di sua maestà di dare un ultimo saluto al principe consorte. Ma non solo, sui social sono migliaia le persone che si chiedono cosa faranno Meghan ed Harry: voleranno dagli Usa a Londra per il funerale del principe Filippo? La situazione è molto complessa. Non sappiamo neppure se Harry e Meghan abbiano già avuto modo di fare il vaccino, come saprete infatti negli Usa si procede spediti nella campagna vaccinale. Secondo i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo la notizia della morte del principesui social si è scatenato il dibattito in merito a quello che succederà nei prossimi giorni. Non è mai capitato infatti un lutto così importante per una nazione, nell’ultimo periodo, nell’era del coronavirus e bisognerà capire come muoversi, cosa fare e come dare modo a tutti i sudditi di sua maestà di dare un ultimo saluto al principe consorte. Ma non solo, sui social sono migliaia le persone che si chiedono cosa farannoed: voleranno dagli Usa aper ildel principe? La situazione è molto complessa. Non sappiamo neppure seabbiano già avuto modo di fare il vaccino, come saprete infatti negli Usa si procede spediti nella campagna vaccinale. Secondo i ...

