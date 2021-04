Giornalista ucciso in agguato | choc ad Atene

Advertising

Il noto giornalista greco Giorgos Karaivaz è stato ucciso a colpi di pistola di fronte la sua abitazione nel sobborgo ateniese di Alimos, a sud di Atene. A riportarlo è la stampa ellenica. Secondo il ...(ANSA-AFP) - ATENE, 09 APR - Un giornalista specializzato in inchieste criminali è stato ucciso ad Atene davanti alla sua casa. Lo riferisce la polizia greca. Giorgos Karaïvaz, giornalista della telev ...