(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilva a caccia di un risultato a sorpresa nella tana dei campioni d'Italia della. Il mister Ballardini dovrà trovare qualche alchimia giusta per fermare la squadra di Pirlo rilanciata in chiave Champions dal successo sul Napoli mercoledì scorso.Ronaldo e compagni non c’è nulla da perdere come sarà qualche giorno dopo con il Milan. Ilperò se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o due farebbe a meno di cercare la salvezza negli incontri in casa con Benevento e Spezia. Intanto in chiave formazione salgono le quotazioni di Cassata per sostituire Strootman mentre c’è un rebus in attacco con chi farà coppia con Destro. Uno dei punti fermi della squadra ligure è Davide. L'esterno di proprietà del Chelsea, intervistato da Sky Sport, ha ...

Advertising

ItaSportPress : Genoa, Zappacosta: 'Contro la Juventus ci batteremo con grande agonismo' - - MondoBN : QUI GENOA, Zappacosta: “Quella c - SkySport : Zappacosta su Juventus-Genoa: 'Sfida stimolante, serviranno rabbia e agonismo' - sportli26181512 : Zappacosta su Juventus-Genoa: 'Sfida stimolante, serviranno rabbia e agonismo': L'esterno del Genoa presenta a Sky… - TUTTOJUVE_COM : QUI GENOA - Zappacosta: 'Contro la Juve sfida stimolante. Chiesa sta facendo bene, ma non dobbiamo pensare a un sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Zappacosta

'Contro la Juve serviranno rabbia e agonismo' leggi anche Inter - Cagliari a Pairetto, Di Bello per Juve -sta vivendo un ottimo momento di forma, così come tutta la formazione ...Commenta per primo Ai microfoni di Sky Sport l'esterno delDavideha parlato della gara che attende domenica i rossoblù in casa della Juventus: "Sfida molto stimolante ma difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, non ...Davide Zappacosta, ai microfoni di Sky presenta così la sfida tra Genoa e Juventus, in programma a Torino domenica: "È una sfida molto stimolate e difficile, la stiamo ...La partita Juventus - Genoa dell'11 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A ...