Festival Scienze | il 15 aprile maratona streaming con grandi protagonisti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo del 15, ildelledi Roma prodotto dalla Fondazione Musica per Roma realizza, in collaborazione con il Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una vera e propriascientifica indalle 10 alle 20.30 con 16 incontri, 55 relatori, 3 Ministeri e 14 partner scientifici. I collegamenti avverranno da tutto il mondo: dall’Artico, dall’ arsenale di Venezia, dai laboratori del Gran Sasso, al CERN, dall’Etna a Parigi, da Boston alla Florida e Chicago. Andra’ in diretta sul sito www.delleroma.it e sulla pagina ...

...impegnati a stretto contatto con la direzione artistica e la segreteria organizzativa del. ... attraverso le lenti della letteratura, delle, della filosofia, dell'economia e delle arti ...Ha ricevuto premi e riconoscimenti dall'Accademia Ungherese delledi Budapest, dalla Japan ... Teatro Regio di Parma, Kyoto Philarmonic Orchestra, INA - GRM,Aujourd'hui Musique, GRAME)...Sabato arriva Massimo Cacciari per parlare di Dante e Beethoven. Senza pubblico in sala, su NTi (canale 271) e in streaming gratuito per tutti Grandissimo successo per i primi due concerti della sesta ...Confermato l’evento del decennale, anche se non ’in presenza’ a causa del Covid: conferenza inaugurale del ministro Giovannini ...