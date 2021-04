«False informazioni ai pm»: indagato a Bergamo il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra (Di venerdì 9 aprile 2021) Ranieri Guerra è indagato dalla Procura di Bergamo per False informazioni rese ai pm. La notizia, anticipata sul sito di Report, è stata confermata da fonti qualificate, secondo quanto spiega l’agenzia Ansa. In particolare, secondo le accuse, il direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute avrebbe reso False informazioni durante la sua audizione sul piano pandemico che risale allo scorso 5 novembre. L’inchiesta dei pm riguarda le gestione dell’emergenza Covid nella Bergamasca nel corso della prima ondata di un anno fa. A Guerra è contestato il fatto di avere dichiarato che il piano pandemico antinfluenzale ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021)dalla Procura diperrese ai pm. La notizia, anticipata sul sito di Report, è stata confermata da fonti qualificate, secondo quanto spiega l’agenzia Ansa. In particolare, secondo le accuse, iled exgenerale della Prevenzione al Ministero della Salute avrebbe resodurante la sua audizione sul piano pandemico che risale allo scorso 5 novembre. L’inchiesta dei pm riguarda le gestione dell’emergenza Covid nella Bergamasca nel corso della prima ondata di un anno fa. Aè contestato il fatto di avere dichiarato che il piano pandemico antinfluenzale ...

