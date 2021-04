Estrazione EuroJackpot | la combinazione e i numeri del concorso n°14 di oggi venerdì 9 aprile 2021

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 aprile 2021)torna la lotteriacon i suoi premi. L’si terrà come di consueto ad Helsinki alle ore 21:00.: come si vince L’è una lotteria paneuropea che si gioca in 18 Paesi aderenti ognida ormai 9 anni, quando fu istituita nel 2012. Il sorteggio prevede l’di 5, che vanno da 1 a 50, a cui si sommano 2 euroche vanno da 1 a 10. E’ possibile partecipare alla lotteria compilando una schedina a partire da 2 euro e mettendosi alla caccia dei ricchi premi in palio. Le combinazioni vincenti che portano alla vincita di un premio sono ben 12 e le riportiamo nella tabella seguente con la ...