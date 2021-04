Emanuele Filiberto su Meghan e Harry: “Sono molto rattristato per la nonna”. Ecco perché (Di venerdì 9 aprile 2021) È arrivato anche il “parere mai più senza” di Emanuele Filiberto sulla ormai famigerata intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Per parlarne, ha scelto il settimanale Oggi ora in edicola: “L’ho trovata molto sciocca ed è un peccato che Harry e Meghan l’abbiano concessa: non si sputa nel piatto in cui hai mangiato… Trovo che la loro scelta di lasciare l’Inghilterra sia sana: avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio. Però, ripeto, non sputate nel piatto in cui avete mangiato… Sono poi rattristato per il rapporto che Harry aveva con il fratello William, il padre Carlo e la nonna regina”. Insomma, Emanuele Filiberto è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) È arrivato anche il “parere mai più senza” disulla ormai famigerata intervista chehanno rilasciato a Oprah Winfrey. Per parlarne, ha scelto il settimanale Oggi ora in edicola: “L’ho trovatasciocca ed è un peccato chel’abbiano concessa: non si sputa nel piatto in cui hai mangiato… Trovo che la loro scelta di lasciare l’Inghilterra sia sana: avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio. Però, ripeto, non sputate nel piatto in cui avete mangiato…poiper il rapporto cheaveva con il fratello William, il padre Carlo e laregina”. Insomma,è ...

