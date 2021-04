Eleonora Daniele | il dramma del fratello | perché è morto giovanissimo

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 aprile 2021)convive da qualche anno con il dolore per la prematura scomparsa delLuigi, al quale era molto legata. Il 17 febbraio è una data molto triste per: quel giorno, infatti, la conduttrice ha perso suoLuigi,nel 2015 all’improvviso e ancora, a soli 44 anni. Per lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com