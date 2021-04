È morto a 99 anni il principe Filippo d’Inghilterra

Leggi su wired

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Foto: Wikipedia)L’ha annunciato da poco Buckingham Palace: il Duca di Edimburgo, consorte della regina, èoggi, 9 aprile, all’età di 99. Sposato con Elisabetta II da 73, ilha visto la sua salute deteriorarsi lentamente negli ultimi. Nel maggio 2017 aveva lasciato ufficialmente gli impegni pubblici, ironizzando lui stesso sul fatto di non riuscire più a stare in piedi, e comparendo per l’ultima volta nell’agosto di quell’anno a una parata della Marina reale di fronte a Buckingham Palace. Nell’aprile 2018 è stato sottoposto a una sostituzione dell’anca, nel gennaio 2019 ha causato un incidente stradale mentre lui era al volante e di lì a poco, a dicembre, è stato ricoverato per malattie pregresse; mentre lo scorso ...