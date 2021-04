Dragusin rinnova con la Juventus fino al 2025 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Juventus si tiene stretto Radu Dragusin e lo blinda fino al 2025. Il club bianconero ha ufficializzato poco fa il rinnovo del contratto del giovane difensore romeno appetito da diversi club esteri. Dragusin nuova promessa bianconera? Arrivato alla Juventus nel 2018, si è pian piano conquistato i suoi spazi in campionato e Coppa Italia, giocando anche qualche minuto in Champions League. L’incertezza sulla possibilità di essere impiegato con più continuità aveva messo a rischio il rinnovo del contratto, ma la società bianconera ha fugato ogni dubbio assicurandogli un ruolo più centrale a partire dalla prossima stagione. Il comunicato della Juventus “Un’ avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu Dragusin , classe 2002, aveva soltanto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Lasi tiene stretto Radue lo blindaal. Il club bianconero ha ufficializzato poco fa il rinnovo del contratto del giovane difensore romeno appetito da diversi club esteri.nuova promessa bianconera? Arrivato allanel 2018, si è pian piano conquistato i suoi spazi in campionato e Coppa Italia, giocando anche qualche minuto in Champions League. L’incertezza sulla possibilità di essere impiegato con più continuità aveva messo a rischio il rinnovo del contratto, ma la società bianconera ha fugato ogni dubbio assicurandogli un ruolo più centrale a partire dalla prossima stagione. Il comunicato della“Un’ avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu, classe 2002, aveva soltanto ...

