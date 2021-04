Crotone, Cosmi: “Spezia ottima organizzazione. A noi manca ferocia” (Di venerdì 9 aprile 2021) Vigilia di campionato per il Crotone di mister Serse Cosmi che domani se la vedrà contro lo Spezia per la 30^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa. Queste le sue parole: "Come stiamo mentalmente? A livello del morale non stiamo vivendo una situazione facile, però capita di dover vivere questi momenti nello sport e quindi devi far fronte a questo aspetto psicologico, cercando di tirar fuori tutto quello che hai dentro. La sconfitta col Napoli, il modo in cui è venuta fuori, dopo aver rimontato, sicuramente ci ha dato delle motivazioni che sono inutili".Sullo Spezia di Vincenzo Italiano: "Ho avuto modo di vedere lo Spezia in televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che lo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Vigilia di campionato per ildi mister Serseche domani se la vedrà contro loper la 30^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa. Queste le sue parole: "Come stiamo mentalmente? A livello del morale non stiamo vivendo una situazione facile, però capita di dover vivere questi momenti nello sport e quindi devi far fronte a questo aspetto psicologico, cercando di tirar fuori tutto quello che hai dentro. La sconfitta col Napoli, il modo in cui è venuta fuori, dopo aver rimontato, sicuramente ci ha dato delle motivazioni che sono inutili".Sullodi Vincenzo Italiano: "Ho avuto modo di vedere loin televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che lo ...

Advertising

ItaSportPress : Crotone, Cosmi: 'Spezia ottima organizzazione. A noi è manca ferocia' - - alzheimer_dr : Paulo Fonseca, allenatore della squadra italiana che è arrivata più avanti in Europa e potenzialmente in semifinale… - DrRienzo : @danielelozzi Ammettiamo che già l’idea di per se non sia una cazzata enorme per favore del dibattito. Colantuono u… - bruno69palermo : Il giornale inglese The Guardian parla del Crotone e di Cosmi: “Ha restituito orgoglio” @FC_Crotone @SerieA… - ElleGi66 : @EsercitoCrucian @gippu1 È Serse Cosmi attuale allenatore Crotone -