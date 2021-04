Covid, tra i positivi un bambino di un anno e uno di sette (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, Campania ultima per la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale 8 aprile 2021 Sono 26 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid - 19)... Leggi su napolitoday (Di venerdì 9 aprile 2021), Campania ultima per la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale 8 aprile 2021 Sono 26 i cittadini di Castellammare di Stabia risultatial coronavirus (- 19)...

Advertising

Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - Internazionale : Il rapporto di Amnesty international sul rapporto tra covid e disuguaglianze, la variante che preoccupa gli Stati U… - umbydux : RT @ImolaOggi: ??Covid, Speranza: 'Fin quando non avremo un numero sufficiente di vaccinazioni le misure restrittive restano'. Ormai sono ar… - grecale66 : RT @ImolaOggi: ??Covid, Speranza: 'Fin quando non avremo un numero sufficiente di vaccinazioni le misure restrittive restano'. Ormai sono ar… -