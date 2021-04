Contributi fondo perduto 2021: in arrivo dall’8 aprile i primi pagamenti (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono partiti proprio nella giornata di ieri, giovedì 8 aprile, i primi pagamenti dei Contributi fondo perduto 2021 disposti grazie all’approvazione del Decreto Sostegni per sostenere economicamente tutti gli imprenditori e i titolari di partite Iva che hanno subito una perdita del fatturato del 30 per cento a causa della situazione pandemica di Covid-19. L’Agenzia delle Entrate comunica che, da ieri giovedì 8 aprile: “Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono partiti proprio nella giornata di ieri, giovedì 8, ideidisposti grazie all’approvazione del Decreto Sostegni per sostenere economicamente tutti gli imprenditori e i titolari di partite Iva che hanno subito una perdita del fatturato del 30 per cento a causa della situazione pandemica di Covid-19. L’Agenzia delle Entrate comunica che, da ieri giovedì 8: “Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5...

