Bambino scivola in una piscina e muore annegato | dramma in Sardegna

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Unè morto indopo essereto in. E’ in corso un’indagine per ricostruire la dinamica. FLUMINI DI QUARTU (CAGLIARI) – Undi tre anni è morto indopo essereto in. La tragedia, come raccontato da sardiniapost.it, è avvenuta nella giornata di venerdì 9 aprile a Flumini di Quarto, in provincia di Cagliari. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto successo. Nelle prossime ore saranno ascoltati ancora una volta i testimoni per capire i motivi di questa tragedia.morto inLa dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni, la vittima era figlio ...