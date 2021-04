Avanti un altro oggi, gioco finale 9 aprile 2021: Andrea Frenda (Video) (Di venerdì 9 aprile 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 9 aprile 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 250.000 euro da Andrea Frenda, di Vicenza ma nato ad Agrigento, elettricista. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Andrea ha perso 28.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildiundi, 9, ha visto contendersi il montepremidi 250.000 euro da, di Vicenza ma nato ad Agrigento, elettricista.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 28.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ...

