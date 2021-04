Zlatan Ibrahimovic diventa attore | reciterà nel nuovo film di Asterix e Obelix

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nuova avventura nel mondo dello spettacolo per. Dopo la partecipazione a Sanremo, lo svedese, infatti, neldedicato ad, dal titolo: L’Empire du Milieu, in uscita nel 2022. Prosegue così la tradizione di sportivi che recitano nelle avventure dei Galli: prima di, infatti, Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo erano apparsi inai Giochi Olimpici.interpreterà il personaggio “Antivirus”, svelando quindi il mistero dietro il post pubblicato in mattinata su Instagram e riportato qua sotto. Visualizza questo post su Instagram Un ...

