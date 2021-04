Van der Meyde: «Ajax favorito sulla Roma. Le sfide in auto con Ibra…» (Di giovedì 8 aprile 2021) Van der Meyde è stato un grande ex dell’Ajax ed ha militato anche in Serie A, nell’Inter: le sue parole sulla sfida tra i lancieri e la Roma Andy Van der Meyde, ex esterno di Ajax e Inter, ha parlato della sfida in Europa League tra i lancieri e la Roma. Le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Ajax COME IL SUO – «Un po’ sì. È pieno di talento. Pensi a Antony e Neres, quante altre squadre hanno due ali così? Poi Brobbey, Tadic, Martinez, Klaassen. Ten Hag ha plasmato una sorta di Barça al l’olandese». PASSAGGIO DEL TURNO – «L’Ajax è favorito, può vincere l’Europa League. La sua miglior qualità è il gioco di posizione: i giocatori occupano tutto il campo e l’idea di base è quella di dominare il gioco. Tanti tocchi, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Van derè stato un grande ex dell’ed ha militato anche in Serie A, nell’Inter: le sue parolesfida tra i lancieri e laAndy Van der, ex esterno die Inter, ha parlato della sfida in Europa League tra i lancieri e la. Le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.COME IL SUO – «Un po’ sì. È pieno di talento. Pensi a Antony e Neres, quante altre squadre hanno due ali così? Poi Brobbey, Tadic, Martinez, Klaassen. Ten Hag ha plasmato una sorta di Barça al l’olandese». PASSAGGIO DEL TURNO – «L’, può vincere l’Europa League. La sua miglior qualità è il gioco di posizione: i giocatori occupano tutto il campo e l’idea di base è quella di dominare il gioco. Tanti tocchi, ...

