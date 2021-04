Vaccino Moderna, “anticorpi a 6 mesi da seconda dose” (Di giovedì 8 aprile 2021) Vaccino Moderna, gli anticorpi indotti dal prodotto anti-Covid mRna-1273 dell’azienda sono presenti 6 mesi dopo la seconda dose. Lo comunica l’azienda americana, sulla base di uno studio che ha analizzato 33 adulti sani coinvolti nel trial di fase 1 condotto sul prodotto-scudo, guidato dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi. I dati sono pubblicati nella Letter to Editor del ‘New England Journal of Medicine’. “Sono in corso studi che monitorano le risposte immunitarie oltre i 6 mesi”, aggiunge la società farmaceutica. “Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro Vaccino Covid-19 – dichiara Stéphane ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021), gliindotti dal prodotto anti-Covid mRna-1273 dell’azienda sono presenti 6dopo la. Lo comunica l’azienda americana, sulla base di uno studio che ha analizzato 33 adulti sani coinvolti nel trial di fase 1 condotto sul prodotto-scudo, guidato dai National Institutes of Health (Nih) statunitensi. I dati sono pubblicati nella Letter to Editor del ‘New England Journal of Medicine’. “Sono in corso studi che monitorano le risposte immunitarie oltre i 6”, aggiunge la società farmaceutica. “Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degliper 6dopo ladel nostroCovid-19 – dichiara Stéphane ...

