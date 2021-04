Vaccini Pfizer | Moderna e J&J | quante dosi arriveranno in Italia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Milioni didianti Covid fra, Johnson&Johnson in arrivo in. A dare i numeri dei prodotti chenel secondo trimestre 2021 è il presidente dell’Agenziana del farmaco Aifa Giorgio Palù, stamane ospite di ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. “Nel secondo trimestre dell’anno – spiega – saranno in arrivo 17 milioni didi vaccino anti Covid di, e da J&J verso fine aprile nealtre 7-10 milioni.arriverà in una quantità più bassa e CureVax arriverà un po’ più in là. Quindi abbiamo a disposizionesufficienti per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno”. Il raggiungimento di questa ...

ROMA (ITALPRESS) – "Nel secondo trimestre avremo in arrivo 17 milioni di dosi Pfizer, e Johnson&Johnson verso fine aprile ... sufficienti per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al ...Sono 11.738.824 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 75,4 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.568.730 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e ...