Tosse cronica: Fda valuta gefapixant

Con un comunicato stampa, Merck ha annunciato che l'ente regolatorio Usa (Fda) ha accettato di valutare il dossier registrativo (NDA) relativo a gefapixant, antagonista selettivo del recettori P2X3, nel trattamento della Tosse cronica refrattaria inspiegabile nell'adulto.

Ultime Notizie dalla rete : Tosse cronica Salute: esperti, 'scompenso cardiaco, diagnosi tardiva resta criticità' "È una patologia cronica, progressiva, invalidante e molto complessa da curare - spiega Di Somma " ... Alcune volte con respiro corto, dolore e gonfiore alle estremità , aumento di peso, tosse con ...

