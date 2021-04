Them: su Prime Video arriva una nuova serie horror (Di giovedì 8 aprile 2021) Them - Prime Video Su Amazon Prime Video si torna a tremare. Domani, la piattaforma streaming rilascerà infatti Them, nuova serie antologica horror. Composta da 10 episodi, la produzione è stata ideata e creata da Little Marvin e Lena Waithe e ricalca, nella struttura narrativa, la più celebre American horror Story. La prima stagione di Them, che avrà come sottotitolo Il Patto (Covenant, in lingua originale), presenta infatti diverse similitudini con la serie del canale via cavo FX pensata da Ryan Murphy. Them: trama e anticipazioni Siamo nel 1953 quando gli Emory, famiglia di colore, si trasferiranno dal North Carolina a Los Angeles incontrando diverse difficoltà ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 aprile 2021)Su Amazonsi torna a tremare. Domani, la piattaforma streaming rilascerà infattiantologica. Composta da 10 episodi, la produzione è stata ideata e creata da Little Marvin e Lena Waithe e ricalca, nella struttura narrativa, la più celebre AmericanStory. La prima stagione di, che avrà come sottotitolo Il Patto (Covenant, in lingua originale), presenta infatti diverse similitudini con ladel canale via cavo FX pensata da Ryan Murphy.: trama e anticipazioni Siamo nel 1953 quando gli Emory, famiglia di colore, si trasferiranno dal North Carolina a Los Angeles incontrando diverse difficoltà ...

