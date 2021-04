S&P, aumento dei default nel 2020 ma limitati a società con rating basso (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nonostante la pandemia da Covid-19, e le restrizioni imposte in tutto il mondo, abbia portato a una delle recessioni più profonde dalla Grande depressione del ’29, nel 2020 i default di grandi aziende sono sì aumentati, ma in misura minore rispetto alle recenti recessioni. Lo segnala un report di S&P Global ratings, che sottolinea anche come i downgrade siano invece aumentati notevolmente, fino a quasi un massimo storico. La società americana evidenzia che default e downgrade sono stati in larga misura limitati alle categorie di rating più basse, risultando nel complesso in una performance solida per i rating nel 2020. L’anno scorso si è registrato un tasso di upgrade eccezionalmente basso (2,8%) e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nonostante la pandemia da Covid-19, e le restrizioni imposte in tutto il mondo, abbia portato a una delle recessioni più profonde dalla Grande depressione del ’29, neldi grandi aziende sono sì aumentati, ma in misura minore rispetto alle recenti recessioni. Lo segnala un report di S&P Globals, che sottolinea anche come i downgrade siano invece aumentati notevolmente, fino a quasi un massimo storico. Laamericana evidenzia chee downgrade sono stati in larga misuraalle categorie dipiù basse, risultando nel complesso in una performance solida per inel. L’anno scorso si è registrato un tasso di upgrade eccezionalmente(2,8%) e ...

