Retroscena TPI: Mattarella non interverrà nel caso Copasir, Meloni valuta il ricorso alla Consulta (Di giovedì 8 aprile 2021) È ancora in dubbio la partecipazione di Fratelli d'Italia ai lavori del Copasir che si apriranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 aprile. I membri del Comitato parlamentare per la Sicurezza sono stati convocati a San Macuto dal presidente leghista Raffaele Volpi. Ieri il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva reso noto come il partito di Giorgia Meloni stesse valutando l'eventuale rinuncia a partecipare alla riunione. Stamattina in Parlamento sia dalle parti della Lega che da quelle di Fdi il silenzio era assoluto: "Meglio tenere un profilo istituzionale", il refrain che circolava da ambo le parti anche per salvaguardare l'unità del centrodestra. Intanto, però, per Fratelli d'Italia non giungono "buone nuove" dal Colle: a quanto siamo in grado di rivelare, infatti, il Capo dello Stato non ha nessunissima ...

