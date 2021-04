Recovery Plan, vertice Draghi-Regioni. Il premier: “Pacchetto ambizioso. Bisogna spendere bene” (Di giovedì 8 aprile 2021) vertice tra il premier Draghi e le Regioni sul Recovery Plan. Il presidente: “Le sfide si vincono insieme”. ROMA – vertice tra il premier Draghi e le Regioni sul Recovery Plan. Il presidente del Consiglio ha incontrato in videoconferenza i governatori per fare il punto della situazione sul piano per il rilancio dell’economia. Al vertice, come riportato dall’Ansa, hanno preso parte anche i ministri Gelmini, Brunetta, Lamorgese, Franco, Franceschini e Speranza. Draghi: “Occasione unica, spendere bene” Il presidente del Consiglio in questo incontro avrebbe ricordato che si tratta di “un piano ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021)tra ile lesul. Il presidente: “Le sfide si vincono insieme”. ROMA –tra ile lesul. Il presidente del Consiglio ha incontrato in videoconferenza i governatori per fare il punto della situazione sul piano per il rilancio dell’economia. Al, come riportato dall’Ansa, hanno preso parte anche i ministri Gelmini, Brunetta, Lamorgese, Franco, Franceschini e Speranza.: “Occasione unica,” Il presidente del Consiglio in questo incontro avrebbe ricordato che si tratta di “un piano ...

DSantanche : L’Italia sta affrontando una crisi con pochi precedenti nella storia, le imprese chiudono, le famiglie italiane non… - ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - GassmanGassmann : Pare che nel recovery plan , l’industria bellica riceverà molto, magari più della sanità, della scuola, aiuti per l… - gppmessineo : RT @Agenzia_Ansa: ?? Recovery plan, la conferenza stampa di Mario Draghi #ANSA - Carmela_oltre : RT @AcquaBeneComune: Il #RecoveryPlan di @Palazzo_Chigi : più privatizzazioni, meno democrazia! L'avversione di #Draghi per l'#acquapubblic… -